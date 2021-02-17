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Советник нижегородского вице-губернатора сбил ребёнка на пешеходном переходе

Девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

17 февраля 2021, 09:59

Фото © ТАСС / Александр Алпаткин

Советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров сбил школьницу на пешеходном переходе. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что инцидент произошёл 13 февраля на улице Бринского в Нижнем Новгороде.

33-летний Петров за рулём своего Hyundai Creta направлялся в сторону Верхних Печёр, когда на красный сигнал светофора дорогу перебегала 14-летняя девочка. Чиновник не успел затормозить и сбил школьницу. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лучевидной кости.

Медосвидетельствование показало, что водитель в момент наезда был трезв. Петров сам вызвал скорую и оказал школьнице первую помощь.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Тагиле таксист сбил школьницу на пешеходном переходе, отругал её и уехал. Девочка пошла в школу, однако оттуда её увезли в больницу.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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