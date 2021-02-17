Советник нижегородского вице-губернатора сбил ребёнка на пешеходном переходе
Девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Фото © ТАСС / Александр Алпаткин
Советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров сбил школьницу на пешеходном переходе. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что инцидент произошёл 13 февраля на улице Бринского в Нижнем Новгороде.
33-летний Петров за рулём своего Hyundai Creta направлялся в сторону Верхних Печёр, когда на красный сигнал светофора дорогу перебегала 14-летняя девочка. Чиновник не успел затормозить и сбил школьницу. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лучевидной кости.
Медосвидетельствование показало, что водитель в момент наезда был трезв. Петров сам вызвал скорую и оказал школьнице первую помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Тагиле таксист сбил школьницу на пешеходном переходе, отругал её и уехал. Девочка пошла в школу, однако оттуда её увезли в больницу.
Лента новостей
Выбор редакции
Мгновенная карма. Мужчина, сбитый на остановке на севере Москвы, переходил дорогу на красный — видео
Синим собакам из Дзержинска найдут хозяев
В МВД рассказали о новых уловках мошенников: скрываются под номерами полиции
Москвичей предупредили о надвигающейся "барической пиле"
Появилось страшное видео, где похищенная отцом арабская принцесса рассказала об ужасах заключения
Комментариев: 0