Путин пошутил о способности Жириновского уговорить кого угодно. Видео © LIFE

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями парламентских фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать пособия женщинам, чтобы они не делали аборты. Диалог закончился шуткой о том, что Жириновский сможет уговорить любого человека.

"Я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть, уговаривать женщин", — сказал лидер ЛДПР.

"Вы и уговорить можете, и гинекологом можете, сомнений нет — вы всё можете", — пошутил глава государства.

При этом Путин заявил о необходимости делать всё, чтобы убедить женщину оставить ребёнка, однако, по мнению президента, побуждать сохранять беременность следует другими средствами. Он назвал вопрос о подобных выплатах, которые предложил глава ЛДПР, тяжёлым.

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