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Путин пошутил о способности Жириновского уговорить кого угодно — видео

Сегодня президент РФ встретился с руководителями парламентских фракций.

17 февраля 2021, 10:08

Путин пошутил о способности Жириновского уговорить кого угодно. Видео © LIFE

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями парламентских фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать пособия женщинам, чтобы они не делали аборты. Диалог закончился шуткой о том, что Жириновский сможет уговорить любого человека.

"Я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть, уговаривать женщин", — сказал лидер ЛДПР.

"Вы и уговорить можете, и гинекологом можете, сомнений нет — вы всё можете", — пошутил глава государства.

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При этом Путин заявил о необходимости делать всё, чтобы убедить женщину оставить ребёнка, однако, по мнению президента, побуждать сохранять беременность следует другими средствами. Он назвал вопрос о подобных выплатах, которые предложил глава ЛДПР, тяжёлым.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин поговорил с руководителями парламентских фракций. В ходе общения глава государства подчеркнул, что граждане требуют ощутимых перемен. Кроме того, он отметил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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