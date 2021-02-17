В Турции решили ослабить антиковидные ограничения

В Турции с марта начнут постепенно смягчать введённые из-за пандемии коронавируса ограничительные меры, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории: высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции", — рассказал он журналистам.

Ослабление карантина власти начнут с постепенной отмены комендантского часа в выходные. В ближайшие дни будет обнародована дорожная карта открытия ресторанов и кафе. Ослабление мер связано с улучшением ситуации и с тем, что в Турции более 5,5 миллиона человек получили прививку от коронавируса.

Ранее власти Турции назвали сроки начала туристического сезона в 2021 году. Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом самые популярные у путешественников регионы будут открываться постепенно — со Средиземного моря и далее к Эгейскому.

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