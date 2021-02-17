Поменьше булочек и сахара: диетолог дала советы, как готовить полезную еду дома

Еда, приготовленная дома, всегда априори считается полезной. Однако если выбирать неправильные продукты, то толку от неё будет не больше, чем от фастфуда. Как питаться полезно и какие продукты выбирать, Лайфу рассказала врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Когда вы готовите еду дома, вы питаетесь более правильными продуктами, получается более здоровое питание само по себе, меньше переедаете, потому что получается лучше контролировать питание. Вы видите, что положили, сколько насыпали и что вы едите. Домашняя еда также может быть и вредной. У нас, к сожалению, существуют кулинарные "традиции", которые очень тесно связаны со стереотипами голодных времён. И это желание накормить впрок, побольше приготовить, чего-то напечь, приготовить ту еду в больших количествах, которая является вредной для здоровья", — описала диетолог корень проблемы.

Марина Макиша считает, что следует отказаться от таких обычаев, и рассказывает, какие продукты следует добавить в чёрный список в домашнем рационе.

"Если вы что-то печёте или готовите такую [вредную] еду дома, чтобы это было не больше 1–2 раз в неделю. А всё остальное время должно быть нормальное, здоровое питание. Пирожки, белые булочки, всё, что содержит сахар и белую муку, — это потенциально опасные для здоровья продукты. Какой бы ни была домашняя кухня, наличие этих ингредиентов уже говорит, что это нездоровая пища", — предостерегла Макиша.

Она отмечает, что самое важное в приготовлении здоровой пищи —правильно подобранные продукты, и приводит пример того, что стоит использовать.

"Надо просто использовать не очень жирное мясо, рыбу, цельнозерновые крупы, побольше овощей и готовить из этого, а что именно — солянку или холодец вы будете делать — это уже неважно. Мы должны взять здоровую продуктовую корзину для приготовления домашних блюд, и вот из этого можно готовить всё, что вы любите", — рассказала диетолог.

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