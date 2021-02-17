С глаз долой: в Атлантик-Сити снесли 39-этажное здание казино "Трамп-Плаза"

Снос 39-этажного здания казино "Трамп-Плаза". Видео © NBC News

В американском городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) с помощью контролируемого взрыва снесли высотку, где располагалось казино "Трамп-Плаза". Игорный дом обанкротился ещё в 2014 году и с тех пор был закрыт. Решение демонтировать здание было принято примерно тогда же, но несколько раз переносилось. Теперь же у властей города, где большинство поддерживает демократов, появился повод превратить снос в яркую политическую акцию, и они этим шансом воспользовались.

Как писали СМИ, право на снос казино разыграли на специальном аукционе, приуроченном к поражению Дональда Трампа на выборах в США, а вырученные деньги планировалось направить на развитие местного юношеского спортивного клуба. Однако бывшему владельцу здания идея не понравилась, аукцион свернули. Тем не менее за сносом наблюдала толпа зевак, которая встретила ликвидацию местного "архитектурного символа трампизма" улюлюканьем и аплодисментами.

Ранее Лайф рассказывал, как звезда рождественских комедий "Один дома" и "Один дома — 2" Маколей Калкин поддержал идею вырезать изображение экс-президента США Трампа из второй части фильма. Отредактированный момент киноленты выложил один из пользователей "Твиттера", на что актёр лаконично ответил: "Браво". А до этого филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюсcо в Берлине обновил интерьер вокруг фигуры политика и переместил его в мусорный бак.

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