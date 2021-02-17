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В штаб-квартире сети супермаркетов в Германии произошёл взрыв

Из здания эвакуировали более ста человек.

17 февраля 2021, 16:47

Взрыв произошёл в штаб-квартире сети супермаркетов Lidl в городе Неккарзульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг). По словам представителя местной полиции Даниэля Фесслера, три человека были ранены.

Из здания эвакуировали более ста человек. На место ЧП прибыли сапёры и медицинский вертолёт. Газета Bild сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что сдетонировала посылка или письмо. По данным издания, взрыв произошёл после того, как один из сотрудников вскрыл почту.

Опубликованы фото с места стрельбы в Берлине

Опубликованы фото с места стрельбы в Берлине

Ранее взрыв произошёл во дворе жилого дома в Берлине. На месте происшествия нашли ещё одну бомбу.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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