В штаб-квартире сети супермаркетов в Германии произошёл взрыв
Из здания эвакуировали более ста человек.
Взрыв произошёл в штаб-квартире сети супермаркетов Lidl в городе Неккарзульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг). По словам представителя местной полиции Даниэля Фесслера, три человека были ранены.
JUST IN - Letter bomb explodes at Lidl's head offices in Germany. Casualties rushed to hospital, building evacuated. pic.twitter.com/Zb8XyWf7YB— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) February 17, 2021
Из здания эвакуировали более ста человек. На место ЧП прибыли сапёры и медицинский вертолёт. Газета Bild сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что сдетонировала посылка или письмо. По данным издания, взрыв произошёл после того, как один из сотрудников вскрыл почту.
Ранее взрыв произошёл во дворе жилого дома в Берлине. На месте происшествия нашли ещё одну бомбу.
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