Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Тиктокерша заявила, что её избила сотрудница почты

А там другая версия: девушку обвиняют в провокации.

17 февраля 2021, 16:34
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CLK1_Yolqms/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/maria_tomo</a></p>

Фото © Instagram/maria_tomo

Блогер Мария Tomo опубликовала серию постов в "Тиктоке" и "Инстаграме", где рассказала о том, что на неё якобы напала сотрудница Почты России, когда она хотела отправить бандероль 14 февраля.

В серии публикаций девушка поведала, что при попытке отправить почту ей якобы нахамили, а потом и избили, пригрозив "прийти в гости с битой и крепкими парнями". После инцидента она вызвала полицию.

Адвокат девушки Владимир Гончаров рассказал телеканалу "360", что она была направлена на экспертизу. Причиной конфликта якобы стало повышение класса посылки — её отправку оценили в большую стоимость. Девушка согласилась с предложенными расценками, но сотрудница почты в ответ неадекватно себя повела и напала на неё, посчитав за ребёнка. У Почты России своя версия. Там уверяют, что блогерша специально провоцировала работницу. В том числе отказывалась покидать отделение после его закрытия. Сотрудница Почты России, однако, всё же получила дисциплинарное взыскание за этот конфликт.

Голос обматерившей визажисток блогерши Инстасамки решили убрать из мультфильма "100% волк"

Голос обматерившей визажисток блогерши Инстасамки решили убрать из мультфильма "100% волк"

А другая петербургская блогерша расчленила хомяка и шокировала фолловеров его останками.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой

14 февраля, 12:00

Модель сняла одежду и доказала, что секрет соблазнительных фото заключается лишь в паре деталей

14 февраля, 09:00

Теперь ещё и розовые: Дзержинск сумел вновь удивить россиян расцветкой собак

сегодня в 17:04

"Спасибо украинцам, я кайфовал": российский дебютант устроил сенсацию на ЧМ по биатлону

сегодня в 17:03

"Нет тройным подбородкам": Канделаки вводит новые законы на "Матч ТВ"

сегодня в 17:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1