Тиктокерша заявила, что её избила сотрудница почты
А там другая версия: девушку обвиняют в провокации.
Фото © Instagram/maria_tomo
Блогер Мария Tomo опубликовала серию постов в "Тиктоке" и "Инстаграме", где рассказала о том, что на неё якобы напала сотрудница Почты России, когда она хотела отправить бандероль 14 февраля.
В серии публикаций девушка поведала, что при попытке отправить почту ей якобы нахамили, а потом и избили, пригрозив "прийти в гости с битой и крепкими парнями". После инцидента она вызвала полицию.
Адвокат девушки Владимир Гончаров рассказал телеканалу "360", что она была направлена на экспертизу. Причиной конфликта якобы стало повышение класса посылки — её отправку оценили в большую стоимость. Девушка согласилась с предложенными расценками, но сотрудница почты в ответ неадекватно себя повела и напала на неё, посчитав за ребёнка. У Почты России своя версия. Там уверяют, что блогерша специально провоцировала работницу. В том числе отказывалась покидать отделение после его закрытия. Сотрудница Почты России, однако, всё же получила дисциплинарное взыскание за этот конфликт.
А другая петербургская блогерша расчленила хомяка и шокировала фолловеров его останками.
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