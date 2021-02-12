Петербургская блогерша расчленила хомяка и шокировала фолловеров его останками

В Санкт-Петербурге 21-летняя блогерша убила своего хомяка "в порыве эмоций", разделала его ножом для бумаги и шокировала жуткими фотографиями подписчиков. Девушка призналась почти 80 тысячам своих подписчиков, что сделала это "в порыве эмоций".

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"Лично я никакую кошку, мышку, птичку и т.д. не убивала. Все фото взяты из открытых источников, но шиза настоящая. Да, я убила хомяка в порыве эмоций, но он и так сильно болел, я рыдала ночами. Вы понимаете, мне тоже было страшно", — цитирует студентку Znak.com.

Девушка призналась, что уже дважды лежала в психиатрической больнице и не хотела бы опять там оказаться. По словам блогерши, после появления фото хомяка ею заинтересовалась прокуратура. Также по последним публикациям можно предположить, что её отправили на медкомиссию.

А ранее в Ульяновске во время сортировки мусора один из рабочих заметил крепко завязанный мешок. Он выхватил его за несколько секунд до того, как тот попал в измельчитель, разрезал и обнаружил внутри кота. Спасение животного попало на видео, а сам четырёхлапый "устроился на работу" в региональное управление Министерства природы.

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