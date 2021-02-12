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Словения решила временно открыть границы для иностранцев

Но для въезда нужны результаты тестов на коронавирус и справки.

12 февраля 2021, 14:31
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Словения решила временно открыть границы. Распоряжение вступает в силу с завтрашнего дня и распространяется на граждан стран шенгенского соглашения и приезжающих из стран "красного списка", в который в том числе входит и Россия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление правительства.

Так, попасть в страну можно будет исключительно с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за двое суток до поездки. Причём тест этот должен быть сдан в одобренной Минздравом Словении клинике. Разрешён будет въезд и тем, кто уже переболел коронавирусом. Им нужно будет предоставить на границе два дополнительных документа — положительный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за полгода и не позднее чем за три недели до поездки, и справку от врача.

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"Лицу, предоставившему сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для Biontech/Pfizer, Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca, тоже разрешён въезд", — отмечается в постановлении.

Пока распоряжение носит временный характер и будет действовать до 19 февраля. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то меры могут быть продлены.

А вот во Франции дела обстоят куда хуже. Там на фоне эпидемиологической обстановки с начала месяца действует запрет на въезд и выезд за пределы Евросоюза.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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