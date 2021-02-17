Глава Пентагона исключил вывод американских солдат из Европы

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается выводить свои войска из Европы. Он подтвердил, что США уже приостановили начатое при президентстве Дональда Трампа сокращение численности американских солдат в ФРГ.

"Каждый должен соотносить свои ресурсы со стратегией и национальной политикой. Мы проводим глобальный анализ расположения [своих сил], который поможет нам это сделать. Однако мы не уходим из Европы. Наоборот, мы уже приостановили ранее объявленное сокращение численности войск США в Германии", — говорится в статье Остина в газете The Washington Post.

Пересмотр концепции дислокации американских войск за рубежом проводится по поручению президента США Джо Байдена. По словам главы Пентагона, любые решения по итогам глобального обзора своих сил Белый дом намерен принимать "при тесных консультациях" с союзниками и партнёрами.

Ранее президент США Джо Байден пообещал без колебаний использовать силу для защиты интересов США по всему миру.

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