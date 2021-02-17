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Теперь ещё и розовые: Дзержинск сумел вновь удивить россиян расцветкой собак

Необычный окрас опять приобрели бездомные животные.

17 февраля 2021, 17:04
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/nizhny01/1961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Нижний № 1"</a></p>

Фото © Telegram / "Нижний № 1"

Жители Дзержинска вновь шокированы разноцветными животными. На этот раз на улице Зелёной были замечены собаки, шерсть которых имела розовые оттенки. Фотографии зверей опубликовал телеграм-канал "Нижний № 1".

По предположению пользователей, на этот раз к странному окрасу животных могут быть причастны не химикаты местных производств, а люди, которые решили таким странным способом позабавиться после истории с "синими" собаками.

  • Фото © Telegram / "Нижний № 1"
    Фото © Telegram / "Нижний № 1"
  • Фото © Telegram / "Нижний № 1"
    Фото © Telegram / "Нижний № 1"

Фото © Telegram / "Нижний № 1"

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По предварительным данным, эти собаки обитают в другом районе, нежели обнаруженные ранее их "синие" сородичи.

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Напомним, 11 февраля жители города Дзержинска распространили в соцсетях пугающие снимки собак с ярко-синей шерстью. Пользователи предположили, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло". Местные власти совместно с зоозащитниками отловили животных, отвезли их к ветеринарам и пообещали найти хозяев.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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