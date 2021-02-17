Теперь ещё и розовые: Дзержинск сумел вновь удивить россиян расцветкой собак
Необычный окрас опять приобрели бездомные животные.
Фото © Telegram / "Нижний № 1"
Жители Дзержинска вновь шокированы разноцветными животными. На этот раз на улице Зелёной были замечены собаки, шерсть которых имела розовые оттенки. Фотографии зверей опубликовал телеграм-канал "Нижний № 1".
По предположению пользователей, на этот раз к странному окрасу животных могут быть причастны не химикаты местных производств, а люди, которые решили таким странным способом позабавиться после истории с "синими" собаками.
По предварительным данным, эти собаки обитают в другом районе, нежели обнаруженные ранее их "синие" сородичи.
Напомним, 11 февраля жители города Дзержинска распространили в соцсетях пугающие снимки собак с ярко-синей шерстью. Пользователи предположили, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ на территории частного закрытого предприятия "Дзержинское оргстекло". Местные власти совместно с зоозащитниками отловили животных, отвезли их к ветеринарам и пообещали найти хозяев.
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