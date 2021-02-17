Теперь ещё и розовые: Дзержинск сумел вновь удивить россиян расцветкой собак

Жители Дзержинска вновь шокированы разноцветными животными. На этот раз на улице Зелёной были замечены собаки, шерсть которых имела розовые оттенки. Фотографии зверей опубликовал телеграм-канал "Нижний № 1" .

По предположению пользователей, на этот раз к странному окрасу животных могут быть причастны не химикаты местных производств, а люди, которые решили таким странным способом позабавиться после истории с "синими" собаками.