"Спасибо украинцам, я кайфовал": российский дебютант устроил сенсацию на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира в словенском Поклюке завершилась индивидуальная гонка среди мужчин. Победителем стали норвежец Стурла Холм Легрейд, вторым пришёл немец Арнд Пайффер, тройку призёров замкнул Йоханнес Дале из Норвегии. Но настоящим открытием стал молодой россиянин Карим Халили. 22-летний дебютант обставил всех опытных представителей сборной России, не допустив ни одного промаха. В итоге он финишировал шестым, чуть-чуть не дотянув до медалей.

"Четыре нуля? Хорошее достижение. И на чемпионате Европы было четыре нуля, и сейчас — хороший результат. В целом, наверное, можно было ждать лучшего результата с точной стрельбой. Но сейчас для меня это неплохо. Три круга я вообще ехал кайфовал, спасибо украинской команде, я ехал за ними. Но затем уже стало тяжелее. На последнем огневом рубеже было трудно, были мысли, что надо точно стрелять. Лучшее ли сейчас состояние? Нет, на Кубке IBU было лучше, я думаю", — признался спортсмен.