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Врач дал несколько советов, как продлить "срок службы" позвоночника

Очень важно не пропустить первые сигналы о проблемах.

16 февраля 2021, 17:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Гарантийный срок" на позвоночник у человека заканчивается примерно к 35 годам. Именно в этом возрасте начинают появляться разные проблемы с ним, говорит заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. В интервью Лайфу он рассказал, как предупредить такое развитие событий.

"Основная статистика показывает, что после 35 лет начинается старение соединительной ткани, межпозвонковых дисков и прочих структур позвоночника. Люди в молодости, как правило, выше, а к старости становятся на четыре сантиметра ниже из-за того, что межпозвонковые диски начинают проседать. Это всё связано с механизмами старения и с возможностью любой клетки удерживать воду", — пояснил медик.

Критически важно не пропустить первые сигналы о проблемах с позвоночником. Не игнорировать боли, даже те, которые появляются в молодом возрасте и проходят со временем сами по себе.

"В молодом возрасте это само проходит или с помощью домашних средств: пластырей, растираний, компрессов. Но при этом болезнь продолжает развиваться, и тогда срок службы позвоночника начинает сокращаться. Поэтому важно, чтобы на ранней стадии болезни человек попал к хорошему специалисту", — рассказал Кабычкин.

Врач дал несколько советов по поводу осанки и положения тела. Например, во время работы за компьютером.

"Должна быть правильная поза, обязательно компьютер должен быть на уровне глаз и удалён не меньше чем на метр. Тогда центр тяжести не смещён. Важно, чтобы при этом рука, которая управляет мышью, локоть её был зафиксирован на подлокотнике кресла, чтобы рука не находилась в висячем положении", — говорит доктор.

Также важно правильно спать. В идеале нужно иметь ортопедический матрас. Но если его нет, подойдёт и обычная жёсткая кровать с низкой подушкой, дабы позвоночник оставался нагруженным во время сна.

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Также Кабычкин посоветовал подумать и о физических нагрузках. Заниматься силовыми видами спорта, не посоветовавшись с врачом, не стоит.

"Ещё должна быть оптимизация физической нагрузки. Для этого лучше проконсультироваться со спортивным врачом. Если такого нет, то в фитнес-залах есть тренеры, которые подскажут. Но ни в коем случае не стоит самостоятельно заниматься силовыми упражнениями. Сейчас появился прекрасный вид спорта — это акватренажёры, где нагружаются различные группы мышц без статической нагрузки на позвоночник", — говорит доктор.

Ранее Лайф рассказывал о том, как держать показатели артериального давления в идеальном состоянии.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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