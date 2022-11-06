10 причин для побега: Как распознать плохого фитнес-тренера на первом занятии

Попасть к по-настоящему профессиональному инструктору — лучшее, что может произойти с человеком сразу после того, как он впервые пришёл в фитнес-клуб. Однако получается это далеко не всегда, и встретиться можно вовсе не с тем, кто будет себя выдавать за специалиста высокого уровня. О том, как на первом же занятии понять, что вы попали к плохому фитнес-инструктору, Лайфу рассказала тренер Ольга Ливандовская.

В первую очередь внимание стоит обратить на наличие у наставника специальных сертификатов, которые говорят о прохождении семинаров. Если же у него нет таких документов, то вполне вероятно, что он не обладает необходимыми теоретическими знаниями. Важно также и то, учитывает ли инструктор вашу физическую форму и состояние здоровья.

"Тренер не составляет для вас плана тренировок. Хороший инструктор всегда поинтересуется у вас целью вашего визита в зал и обязательно составит для вас план тренировок. Такой план необходим ещё и для отслеживания результата. Если инструктор не фиксирует ваш прогресс, то как вы узнаете, что добились своей цели?" — отмечает Ливандовская.

Фитнес-тренер Ольга Ливандовская. Фото © Предоставлено Лайфу

Хороший тренер будет обучать своего подопечного технике выполнения тех или иных упражнений и проследит за тем, чтобы он мог правильно следовать его установкам. Задуматься о смене тренера стоит и в том случае, если наставник не интересуется питанием, ведь достичь хоть каких-либо целей без учёта рациона невозможно. Решающее значение может иметь и мотивация: тренер должен быть рад работать с вами, интересоваться вашими делами и подбирать слова, которые побудят вас вновь прийти в зал.

"Если ваш инструктор рекомендует вам исключительно кардио или, наоборот, заставляет по два часа поднимать тяжести, вероятно, ему совсем не интересны ни вы сами, ни ваши цели. Хороший тренер включит в свои занятия разные виды нагрузок, подскажет, как провести разминку и заминку, уделит внимание растяжке и другим нюансам", — дала совет тренер.

Ещё один признак не самого хорошего инструктора — его заинтересованность в себе больше, чем в вас. Если наставник во время занятий слишком часто сидит в смартфоне, то, вероятнее всего, нужно задуматься о его смене. Важно также и то, ведёт ли ваш тренер вас к целям и может ли он сам выполнить то, чему учит.