НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 15:11

Русские хакеры Killnet атаковали сайты разведок сразу пяти стран

Официальный сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, заявил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Иван Демерджиев.

"Предпринятая атака была направлена на ограничения доступа к сайту. Полагаем, что речь идёт о так называемой атаке, направленной на общественное мнение. На атакованной странице не было никаких серьёзных данных, оперативной информации и личных данных", — заявил Демерджиев в эфире Болгарского национального радио.

Он также отметил, что атака была "ударом в воздух" и преследовала имиджевые цели. По словам вице-премьера, практически одновременно такой же атаке подверглись сайты разведки Эстонии, Польши, Румынии и Молдавии. Телеканал bTV в свою очередь утверждает, что за ними стоят хакеры российской группировки Killnet. Последние, к слову, это подтвердили.

"Поздравляем всех разведчиков России с огромным праздником! В честь вас мы немного пошумим в гнилой Прибалтике!" — заявили в группировке и прикрепили ссылки к взломанным сайтам.

"И это ещё не все фаворитки": Джокер ДНР обнародовал переписку женатого главкома ВСУ с девушками

"И это ещё не все фаворитки": Джокер ДНР обнародовал переписку женатого главкома ВСУ с девушками

Ранее основатель хакерской группы Zаря назвал страны – лидеры по числу кибератак на Россию. В список попали Лавтия, Литва и Эстония.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров