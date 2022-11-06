Русские хакеры Killnet атаковали сайты разведок сразу пяти стран

Официальный сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, заявил вице-премьер и министр внутренних дел технического правительства страны Иван Демерджиев.

"Предпринятая атака была направлена на ограничения доступа к сайту. Полагаем, что речь идёт о так называемой атаке, направленной на общественное мнение. На атакованной странице не было никаких серьёзных данных, оперативной информации и личных данных", — заявил Демерджиев в эфире Болгарского национального радио.

Он также отметил, что атака была "ударом в воздух" и преследовала имиджевые цели. По словам вице-премьера, практически одновременно такой же атаке подверглись сайты разведки Эстонии, Польши, Румынии и Молдавии. Телеканал bTV в свою очередь утверждает, что за ними стоят хакеры российской группировки Killnet. Последние, к слову, это подтвердили.

"Поздравляем всех разведчиков России с огромным праздником! В честь вас мы немного пошумим в гнилой Прибалтике!" — заявили в группировке и прикрепили ссылки к взломанным сайтам.