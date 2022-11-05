"И это ещё не все фаворитки": Джокер ДНР обнародовал переписку женатого главкома ВСУ с девушками

Хакер Джокер ДНР, взломавший ранее аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в соцсети Instagram*, обнародовал переписку высокопоставленного украинского военного с девушками.

Валерий Залужный. Фото © Flickr / Trusted Sources Information War Ukraine Telegram

"Главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми тёлочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький "Митсубиси L-200" более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой", — пишет Джокер в телеграм-канале.

Джокер опубликовал почти получасовое видео со скринами страниц главкома ВСУ с перепиской, щедро снабжённой сердечками, эмоциями и другими подробностями отношений. При этом, как указывает хакер, это ещё не все "фаворитки" Залужного. В своём сообщении взломщик аккаунта иронизирует по поводу образа жизни главного военного Украины, называя его "красавчиком, живущим на полную катушку".

"Ни в чём себе не отказывает, в каждом городе его ждёт молодая военнослужащая, американские журналы ставят его на обложку, гибель каких-то нацистских дурачков его вообще не колышет. И у него есть вкус. Похоже даже на план: чем больше молодых украинских пацанов погибнет, тем больше молодых украинок достанется Залужному. Браво!" — размышляет Джокер.

Согласно данным из открытых источников, Валерий Залужный женат, у него двое детей. Старшая дочь тоже военнослужащая, а младшая планирует стать врачом.

Ранее Лайф писал, что главком ВСУ взбесился из-за взлома его аккаунта. Случившееся он прокомментировал в резких словах, пригрозив убить всех россиян.