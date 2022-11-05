Боевики в Сирии решили устроить провокацию против российских военных

В Сирии российские военные получили информацию, что боевики намерены устроить провокацию, чтобы обвинить Армию РФ и правительственные силы САР в ударах по мирным жителям. Об этом рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, такую провокацию задумали боевики "Джебхат ан-нусры"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски". Они намерены устроить такое в провинции Идлиб.

"Боевики намерены провести постановочные съёмки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населённых пунктах Кафр-Диан и Кафр-Джалес провинции Идлиб. Целью планируемых провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам", — пояснил журналистам Егоров.