Боевики в Сирии решили устроить провокацию против российских военных
Минобороны РФ: Боевики в Сирии намерены обвинить ВС РФ в ударах по беженцам
В Сирии российские военные получили информацию, что боевики намерены устроить провокацию, чтобы обвинить Армию РФ и правительственные силы САР в ударах по мирным жителям. Об этом рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
По его словам, такую провокацию задумали боевики "Джебхат ан-нусры"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски". Они намерены устроить такое в провинции Идлиб.
"Боевики намерены провести постановочные съёмки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населённых пунктах Кафр-Диан и Кафр-Джалес провинции Идлиб. Целью планируемых провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам", — пояснил журналистам Егоров.
Как рассказывал Лайф, ранее российские военные получили данные о том, что в Сирии террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим с использованием беспилотников-камикадзе.
ТАСС / AP / Ghaith Alsayed