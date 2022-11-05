НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 19:35

Боевики в Сирии решили устроить провокацию против российских военных

Минобороны РФ: Боевики в Сирии намерены обвинить ВС РФ в ударах по беженцам

В Сирии российские военные получили информацию, что боевики намерены устроить провокацию, чтобы обвинить Армию РФ и правительственные силы САР в ударах по мирным жителям. Об этом рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, такую провокацию задумали боевики "Джебхат ан-нусры"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски". Они намерены устроить такое в провинции Идлиб.

"Боевики намерены провести постановочные съёмки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населённых пунктах Кафр-Диан и Кафр-Джалес провинции Идлиб. Целью планируемых провокаций является обвинение сирийских правительственных сил и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам", — пояснил журналистам Егоров.

Российские самолёты уничтожили в Сирии орудия и склад террористов

Российские самолёты уничтожили в Сирии орудия и склад террористов

Как рассказывал Лайф, ранее российские военные получили данные о том, что в Сирии террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим с использованием беспилотников-камикадзе.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ghaith Alsayed

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров