Зеленский решил создать флот морских дронов на пожертвования

На Украине планируют сформировать флот морских дронов. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, власти страны намерены создать платформу, на которой будут собираться средства.

Лидер Незалежной пояснил, что морские беспилотники необходимы ей для обороны акватории, при этом все, по его словам, это понимают. Зеленский также отметил, что каждый уже видел, как работают эти дроны.