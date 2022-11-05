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5 ноября, 19:25

Зеленский решил создать флот морских дронов на пожертвования

Зеленский сообщил о планах создать на Украине флот морских дронов

На Украине планируют сформировать флот морских дронов. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, власти страны намерены создать платформу, на которой будут собираться средства.

"На следующей неделе запустим фандрайзинговое направление — аккумулирование средств для флота морских дронов", — сообщил президент Украины в телеграм-канале.

Лидер Незалежной пояснил, что морские беспилотники необходимы ей для обороны акватории, при этом все, по его словам, это понимают. Зеленский также отметил, что каждый уже видел, как работают эти дроны.

В Минобороны раскрыли детали атаки дронами в Севастополе

В Минобороны раскрыли детали атаки дронами в Севастополе

Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Морякам Черноморского флота удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.

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Telegram / Zelensky Official

Никита Осипов

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