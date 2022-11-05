Зеленский решил создать флот морских дронов на пожертвования
Зеленский сообщил о планах создать на Украине флот морских дронов
На Украине планируют сформировать флот морских дронов. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, власти страны намерены создать платформу, на которой будут собираться средства.
"На следующей неделе запустим фандрайзинговое направление — аккумулирование средств для флота морских дронов", — сообщил президент Украины в телеграм-канале.
Лидер Незалежной пояснил, что морские беспилотники необходимы ей для обороны акватории, при этом все, по его словам, это понимают. Зеленский также отметил, что каждый уже видел, как работают эти дроны.
Напомним, 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Морякам Черноморского флота удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
Telegram / Zelensky Official