В Минобороны раскрыли детали атаки дронами в Севастополе
МО РФ: Обломки применявшихся при атаке в Севастополе дронов подняты на поверхность
Запуск беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали корабли в Севастополе, производился с побережья в районе Одессы. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.
Обломки этих морских беспилотников обнаружены и подняты на поверхность. Министерство совместно с другими государственными ведомствами провело экспертизу навигационных модулей канадского производства, которые были установлены на БПЛА.
"По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приёмника информации установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлён с побережья в районе Одессы", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в дальнейшем аппараты двигались по зоне безопасности зернового коридора и в результате изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Причём в координатах движения одного из БПЛА указывается точка старта в морской акватории. Специалисты военного ведомства считают, что был произведён предварительный запуск этого беспилотника с борта гражданского судна, зафрахтованного Украиной или странами Запада для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Незалежной.
Как уже писал Лайф, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
ТАСС / Минобороны РФ