В Минобороны раскрыли детали атаки дронами в Севастополе

Запуск беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали корабли в Севастополе, производился с побережья в районе Одессы. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Обломки этих морских беспилотников обнаружены и подняты на поверхность. Министерство совместно с другими государственными ведомствами провело экспертизу навигационных модулей канадского производства, которые были установлены на БПЛА.

"По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приёмника информации установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлён с побережья в районе Одессы", — говорится в сообщении.