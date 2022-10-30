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30 октября, 13:23

Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне

В Херсонской области задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский районный отдел внутренних дел (РОВД). Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"Сотрудниками Росгвардии и МВД России в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий в Геническом районе задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД города Херсона", — говорится в сообщении правоохранителей.

Последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне попали на видео

Последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне попали на видео

Как уже писал Лайф, диверсанты предприняли попытку нападения на Днепровский РОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием. Они успели выстрелить из ручного противотанкового гранатомёта. В итоге одного из напавших удалось задержать. В ходе допроса он сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.

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Telegram / Kotsnews

Николь Вербер

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