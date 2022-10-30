Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне

В Херсонской области задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский районный отдел внутренних дел (РОВД). Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"Сотрудниками Росгвардии и МВД России в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий в Геническом районе задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД города Херсона", — говорится в сообщении правоохранителей.