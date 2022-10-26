Вооружённые гранатомётом диверсанты напали на РОВД в Херсоне

Диверсанты предприняли попытку нападения на Днепровское РОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием. Они успели выстрелить из ручного противотанкового гранатомёта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

"Около 13 часов была предпринята попытка нападения на Днепровское РОВД города Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ", — цитирует агентство свой источник.

Сейчас нападавших ищут.