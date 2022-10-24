Из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову

Чтобы сохранить памятники Александру Суворову и Фёдору Ушакову от обстрелов ВСУ, их вывезли из Херсона. Об этом сообщил Telegram-канал "Таврический Край".

Из Херсона вывезли памятники Суворову и Ушакову. Видео © Telegram/Readovka

Известно, что бюст Суворова установили в городе в 1950 году, к 150-й годовщине смерти выдающегося полководца. А статуя адмирала Ушакова появилась в Херсоне в 1957 году возле корпуса Государственной морской академии по одноимённому проспекту.

Памятник Ушакову в Херсоне, снимок 2011 года. Фото © Shutterstock