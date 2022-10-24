Из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову
Памятники Суворову и Ушакову вывезли из Херсона для защиты от атак ВСУ
Чтобы сохранить памятники Александру Суворову и Фёдору Ушакову от обстрелов ВСУ, их вывезли из Херсона. Об этом сообщил Telegram-канал "Таврический Край".
Из Херсона вывезли памятники Суворову и Ушакову. Видео © Telegram/Readovka
Известно, что бюст Суворова установили в городе в 1950 году, к 150-й годовщине смерти выдающегося полководца. А статуя адмирала Ушакова появилась в Херсоне в 1957 году возле корпуса Государственной морской академии по одноимённому проспекту.
Памятник Ушакову в Херсоне, снимок 2011 года. Фото © Shutterstock
Ранее Лайф рассказывал, что в Николаеве взорвали монумент "Солдатам правопорядка", также известный как "памятник чекистам". Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
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