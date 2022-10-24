Рязанские власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших на полигоне под Белгородом
Семьи уроженцев Рязанской области, погибших при стрельбе на военном полигоне под Белгородом, получат по миллиону рублей. Соответствующее решение принял губернатор региона Павел Малков, сообщает пресс-служба местного правительства.
"Семьям погибших на полигоне "Северный" Белгородской области будет выделено по одному миллиону рублей. Средства будут предоставлены в равных долях каждому члену семьи", — говорится в сообщении.
Также по полмиллиона рублей получат граждане, получившие ранения в результате происшествия. При этом число раненых в областной администрации не стали уточнять.
Напомним, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября произошло ЧП. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, злоумышленники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Telegram / Минобороны России