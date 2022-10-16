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16 октября, 09:25

СК РФ возбудил уголовное дело после теракта на полигоне в Белгородской области

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после теракта, который был совершён на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Об этом говорится в заявлении СК РФ в телеграм-канале.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас военные следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

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Напомним, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября был совершён теракт, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате ЧП погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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