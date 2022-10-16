СК РФ возбудил уголовное дело после теракта на полигоне в Белгородской области

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после теракта, который был совершён на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Об этом говорится в заявлении СК РФ в телеграм-канале.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас военные следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.