СК РФ возбудил уголовное дело после теракта на полигоне в Белгородской области
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после теракта, который был совершён на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Об этом говорится в заявлении СК РФ в телеграм-канале.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас военные следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
Напомним, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября был совершён теракт, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате ЧП погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.
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