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16 октября, 09:11

Число пострадавших при ударе по зданию администрации Донецка выросло до четырёх

Количество пострадавших в результате удара по зданию городской администрации Донецка выросло до четырёх, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"Число пострадавших при обстреле вооружёнными формированиями Украины здания городской администрации в Донецке возросло до четырёх человек", — сказано в телеграм-канале штаба.

Одна из пострадавших — женщина 1994 года рождения — доставлена в государственную больницу № 20. Также ранения получила женщина 1964 года рождения, проезжавшая в маршрутном такси.

Власти Донецка заявили, что удар ВСУ по администрации был целенаправленным

Власти Донецка заявили, что удар ВСУ по администрации был целенаправленным

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли городскую администрацию в Донецке. В результате сгорело три автомобиля, а в здании из окон выбиты стёкла. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, предположительно, в здание горадминистрации попала ракета HIMARS.

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Telegram-канал Алексея Кулемзина

Артур Лапсаков

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