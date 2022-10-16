Число пострадавших при ударе по зданию администрации Донецка выросло до четырёх

Количество пострадавших в результате удара по зданию городской администрации Донецка выросло до четырёх, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"Число пострадавших при обстреле вооружёнными формированиями Украины здания городской администрации в Донецке возросло до четырёх человек", — сказано в телеграм-канале штаба.

Одна из пострадавших — женщина 1994 года рождения — доставлена в государственную больницу № 20. Также ранения получила женщина 1964 года рождения, проезжавшая в маршрутном такси.