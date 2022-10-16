Сгорело три автомобиля: ВСУ обстреляли здание городской администрации в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин заявил о попадании снаряда ВСУ в здание городской администрации
Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Обложка © Telegram-канал Алексея Кулемзина
Один из выпущенных снарядов украинской армии взорвался рядом со зданием городской администрации в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, сегодня в 07:37 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса в автомобильную стоянку около здания городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур", — написал он в телеграм-канале.
В результате сгорело три автомобиля, а в здании выбиты стёкла из окон. О пострадавших информации не приводится.
Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Видео © Telegram-канал Алексея Кулемзина
Как добавили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, за ночь по Донецку было выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Донецка получил ранения после атаки ВСУ натовским снарядом. В результате обстрела повреждено здание в центре города, где располагались офисы и магазины.