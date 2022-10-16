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16 октября, 05:57

Сгорело три автомобиля: ВСУ обстреляли здание городской администрации в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин заявил о попадании снаряда ВСУ в здание городской администрации

<p>Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/9742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексея Кулемзина</a></p>

Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Обложка © Telegram-канал Алексея Кулемзина

Один из выпущенных снарядов украинской армии взорвался рядом со зданием городской администрации в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, сегодня в 07:37 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса в автомобильную стоянку около здания городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур", — написал он в телеграм-канале.

В результате сгорело три автомобиля, а в здании выбиты стёкла из окон. О пострадавших информации не приводится.

Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Видео © Telegram-канал Алексея Кулемзина

  • Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Фото © Telegram-канал Алексея Кулемзина
    Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Фото © Telegram-канал Алексея Кулемзина
  • Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Фото © Telegram-канал Алексея Кулемзина
    Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Фото © Telegram-канал Алексея Кулемзина
  • Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Фото © Telegram-канал Алексея Кулемзина
    Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Фото © Telegram-канал Алексея Кулемзина

Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Фото © Telegram-канал Алексея Кулемзина

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Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Как добавили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, за ночь по Донецку было выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Донецка получил ранения после атаки ВСУ натовским снарядом. В результате обстрела повреждено здание в центре города, где располагались офисы и магазины.

Артур Лапсаков

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