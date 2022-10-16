Сгорело три автомобиля: ВСУ обстреляли здание городской администрации в Донецке

Один из выпущенных снарядов украинской армии взорвался рядом со зданием городской администрации в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, сегодня в 07:37 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса в автомобильную стоянку около здания городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур", — написал он в телеграм-канале.

В результате сгорело три автомобиля, а в здании выбиты стёкла из окон. О пострадавших информации не приводится.

Последствия обстрела здания горардминистрации Донецка. Видео © Telegram-канал Алексея Кулемзина







Как добавили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, за ночь по Донецку было выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.