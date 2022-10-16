Посол России в Армении оценил отношения Москвы и Еревана

Россия и Армения с честью преодолеют испытания на прочность в непростой период. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"В этот непростой для всех нас период отношения между Арменией и Россией проходят испытания на прочность, и я убеждён, что это испытание, несмотря ни на какие преграды, страны преодолеют с честью", — сказал он в ходе XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении.

Дипломат добавил, что Россия ценит позицию, которую сограждане, живущие в Армении, придерживаются после начала спецоперации. Эта позиция, указал он, безусловно "утверждает нерушимость Русского мира, единства России и зарубежной диаспоры".

Заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско заметила, что, несмотря на современные непростые условия, Россотрудничество уделяет пристальное внимание жизни соотечественников в Армении, а также сохраняет приверженность приоритетным задачам концепции внешней политики России.