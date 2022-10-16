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16 октября, 05:18

Посол России в Армении оценил отношения Москвы и Еревана

Посол России в Армении Копыркин: Отношения двух стран преодолеют испытания на прочность

Россия и Армения с честью преодолеют испытания на прочность в непростой период. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"В этот непростой для всех нас период отношения между Арменией и Россией проходят испытания на прочность, и я убеждён, что это испытание, несмотря ни на какие преграды, страны преодолеют с честью", — сказал он в ходе XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении.

Дипломат добавил, что Россия ценит позицию, которую сограждане, живущие в Армении, придерживаются после начала спецоперации. Эта позиция, указал он, безусловно "утверждает нерушимость Русского мира, единства России и зарубежной диаспоры".

Путин: Ситуация на Украине не влияет на отношения России со странами СНГ

Путин: Ситуация на Украине не влияет на отношения России со странами СНГ

Заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско заметила, что, несмотря на современные непростые условия, Россотрудничество уделяет пристальное внимание жизни соотечественников в Армении, а также сохраняет приверженность приоритетным задачам концепции внешней политики России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об активных усилиях стран СНГ для перехода на расчёты в нацвалютах. Об этом глава государства рассказал на саммите Содружества в Астане.

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dommoskvy.am

Артур Лапсаков

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