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16 октября, 04:41

Китай не исключил силового решения "тайваньского вопроса"

Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возглавляемое им государство будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем.

На церемонии открытия XX съезда Компартии Китая он подчеркнул, что приоритетом является именно мирное воссоединение с полуостровом. Между тем, передаёт РИА "Новости", силового варианта решения этой проблемы Си Цзиньпин также не исключает.

Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. КНР, по его словам, демонстрирует "твёрдую решимость и широкие возможности по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и противодействию независимости Тайваня".

США заподозрили Китай в планах захватить Тайвань

США заподозрили Китай в планах захватить Тайвань

Ранее, напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне наблюдают за шагами Пекина по созданию "новой нормальности".

В августе этого года армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Её поездка усугубила отношения между сторонами.

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ТАСС / Сергей Бобылёв

Дмитрий Алексиевич

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