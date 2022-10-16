Китай не исключил силового решения "тайваньского вопроса"

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возглавляемое им государство будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем.

На церемонии открытия XX съезда Компартии Китая он подчеркнул, что приоритетом является именно мирное воссоединение с полуостровом. Между тем, передаёт РИА "Новости", силового варианта решения этой проблемы Си Цзиньпин также не исключает.

Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. КНР, по его словам, демонстрирует "твёрдую решимость и широкие возможности по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и противодействию независимости Тайваня".