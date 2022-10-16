Китай не исключил силового решения "тайваньского вопроса"
Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем
Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возглавляемое им государство будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем.
На церемонии открытия XX съезда Компартии Китая он подчеркнул, что приоритетом является именно мирное воссоединение с полуостровом. Между тем, передаёт РИА "Новости", силового варианта решения этой проблемы Си Цзиньпин также не исключает.
Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. КНР, по его словам, демонстрирует "твёрдую решимость и широкие возможности по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и противодействию независимости Тайваня".
Ранее, напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне наблюдают за шагами Пекина по созданию "новой нормальности".
В августе этого года армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Её поездка усугубила отношения между сторонами.
ТАСС / Сергей Бобылёв