Глава Пентагона оценил вероятность вторжения Китая на Тайвань
Глава Пентагона: США не видят угрозы вторжения Китая на Тайвань
США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне наблюдают за шагами Пекина по созданию "новой нормальности". Об этом в интервью CNN заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Я не вижу непосредственной (угрозы. — Прим. Лайфа) вторжения. Но мы видим то, что Китай движется в направлении установления, как мы назовём, новой нормальности", — заявил Остин.
Глава Пентагона также сообщил, что Штаты продолжат вести работу для помощи союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее Лайф сообщал, что Остин рассказал о своих контактах с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно использования ядерного оружия.
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