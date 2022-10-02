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2 октября, 15:19

Глава Пентагона оценил вероятность вторжения Китая на Тайвань

Глава Пентагона: США не видят угрозы вторжения Китая на Тайвань

США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне наблюдают за шагами Пекина по созданию "новой нормальности". Об этом в интервью CNN заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я не вижу непосредственной (угрозы. — Прим. Лайфа) вторжения. Но мы видим то, что Китай движется в направлении установления, как мы назовём, новой нормальности", — заявил Остин.

Глава Пентагона также сообщил, что Штаты продолжат вести работу для помощи союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Более 20 самолётов и четыре корабля КНР заметили у Тайваня после прилёта делегации из ФРГ

Более 20 самолётов и четыре корабля КНР заметили у Тайваня после прилёта делегации из ФРГ

Ранее Лайф сообщал, что Остин рассказал о своих контактах с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно использования ядерного оружия.

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Getty Images / Annabelle Chih / Stringer

Артур Белкин

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