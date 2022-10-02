Глава Пентагона оценил вероятность вторжения Китая на Тайвань

США на данный момент не видят непосредственной угрозы вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне наблюдают за шагами Пекина по созданию "новой нормальности". Об этом в интервью CNN заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я не вижу непосредственной (угрозы. — Прим. Лайфа) вторжения. Но мы видим то, что Китай движется в направлении установления, как мы назовём, новой нормальности", — заявил Остин.

Глава Пентагона также сообщил, что Штаты продолжат вести работу для помощи союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.