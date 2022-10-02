В договорах о включении ЛНР и ДНР в состав России обозначили пределы границ республик

Пределы территории Донецкой и Луганской народных республик определяются их границами на момент их образования, а также присоединения к Российской Федерации. Об этом говорится в соответствующем пункте договоров о включении республик в состав России. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

"Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории ДНР, существовавшими на день её образования и день принятия в РФ и образования в составе России нового субъекта", — следует из документа о присоединении ДНР.

Аналогичное утверждение касается и Луганской Народной Республики. Уточняется, что граница как ДНР, так и ЛНР, сопряжённая с территорией иностранного государства, будет государственной российской границей.