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2 октября, 15:16

В договорах о включении ЛНР и ДНР в состав России обозначили пределы границ республик

Пределы территории Донецкой и Луганской народных республик определяются их границами на момент их образования, а также присоединения к Российской Федерации. Об этом говорится в соответствующем пункте договоров о включении республик в состав России. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

"Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории ДНР, существовавшими на день её образования и день принятия в РФ и образования в составе России нового субъекта", — следует из документа о присоединении ДНР.

Аналогичное утверждение касается и Луганской Народной Республики. Уточняется, что граница как ДНР, так и ЛНР, сопряжённая с территорией иностранного государства, будет государственной российской границей.

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ТАСС / Егор Алеев

Ирина Фальке

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