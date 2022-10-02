"Это просто унижение": Американцы прошлись по Байдену после "трюка" Трампа с ручкой и кепкой

Экс-президент США Дональд Трамп смог изящно унизить действующего лидера страны Джо Байдена. К такому выводу пришли американцы после распространения в Сети видео, на котором Трамп ловко поймал ручку и кепку, брошенные ему из толпы ради автографа на встрече с избирателями в Мичигане.

Экс-президент США Дональд Трамп ловко поймал брошенные из зала кепку и ручку. Видео © Twitter / JamaicanPattee

Жители США сразу заметили яркий контраст с Байденом, который всё чаще теряется в пространстве и даже зовёт к себе умершую конгрессвумен. Один из пользователей спросил в Twitter, смог бы глава Белого дома продемонстрировать подобные "трюки". Тут же посыпались ироничные комментарии.

"Нет. Он еле ходит. Это просто унижение", — написал один из юзеров.

Его поддержал другой, заметив, что Байден, конечно, может поймать предметы, но только воображаемые. "Единственное, что Джо мог бы делать два часа подряд, — это дремать", — согласился ещё один комментатор. А кто-то и вовсе решил, что главе США лучше и не пытаться повторить подобные фокусы, иначе "упадёт и сломает себе что-нибудь".

"Предлагаю провести испытания в прямом эфире. Кандидаты в президенты ловят и бросают предметы", — предложил участник беседы.