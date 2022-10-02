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2 октября, 15:13
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"Это просто унижение": Американцы прошлись по Байдену после "трюка" Трампа с ручкой и кепкой

Американцы решили, что Трамп унизил Байдена "трюком" с ручкой и кепкой

Экс-президент США Дональд Трамп смог изящно унизить действующего лидера страны Джо Байдена. К такому выводу пришли американцы после распространения в Сети видео, на котором Трамп ловко поймал ручку и кепку, брошенные ему из толпы ради автографа на встрече с избирателями в Мичигане.

Экс-президент США Дональд Трамп ловко поймал брошенные из зала кепку и ручку. Видео © Twitter / JamaicanPattee

Жители США сразу заметили яркий контраст с Байденом, который всё чаще теряется в пространстве и даже зовёт к себе умершую конгрессвумен. Один из пользователей спросил в Twitter, смог бы глава Белого дома продемонстрировать подобные "трюки". Тут же посыпались ироничные комментарии.

"Нет. Он еле ходит. Это просто унижение", написал один из юзеров.

Его поддержал другой, заметив, что Байден, конечно, может поймать предметы, но только воображаемые. "Единственное, что Джо мог бы делать два часа подряд, — это дремать", — согласился ещё один комментатор. А кто-то и вовсе решил, что главе США лучше и не пытаться повторить подобные фокусы, иначе "упадёт и сломает себе что-нибудь".

"Предлагаю провести испытания в прямом эфире. Кандидаты в президенты ловят и бросают предметы", предложил участник беседы.

Трамп одним постом про Россию загнал Белый дом в тупик

Трамп одним постом про Россию загнал Белый дом в тупик

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США "катятся в ад". При этом стране нужен сильный лидер, иначе "она не выживет". По его словам, нынешний глава Белого дома Джо Байден показал слабость на мировой арене.

Обложка ©

Twitter / JamaicanPattee

Татьяна Миссуми

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