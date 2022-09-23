Трамп обвинил Байдена в том, что США "катятся в ад"

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США "катятся в ад". При этом стране нужен сильный лидер, иначе "она не выживет". Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом Fox News.

"Наша страна катится в ад, наша нация находится в упадке <...> Эта страна в беспорядке. Так, как она живёт сейчас, она не выживет", — сказал Трамп.

Также экс-президент добавил, что видит "радикальные изменения" с момента окончания своего президентства. По его словам, нынешний глава Белого дома Джо Байден показал слабость на мировой арене. Поэтому, как заявил Трамп, сейчас США как никогда нужен сильный лидер, чтобы иметь дело с такими "проницательными и умными" мировыми лидерами, как, например, глава КНР Си Цзиньпин.

"Неважно, республиканец или демократ, я хочу видеть кого-то великого. Я бы предпочёл, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это означало бы гораздо более тяжёлую предвыборную кампанию и, возможно, даже поражение", — добавил Трамп.

При этом он не стал подтверждать информацию о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году. Однако и не исключил такую возможность.