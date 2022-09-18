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18 сентября, 01:09

Трамп обвинил партию Байдена во лжи по поводу России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия США и её представители являются распространителями дезинформации, в том числе их ложь касается России. Такое мнение миллиардер высказал на встрече со своими сторонниками в Огайо.

"Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают", — сказал Трамп.

Он вновь повторил там свой тезис о том, что при нахождении у власти демократов во главе с президентом Джо Байденом США превратились из энергетически независимого государства в попрошайку, который клянчит энергию.

Трамп назвал Байдена сумасшедшим и слабоумным

Трамп назвал Байдена сумасшедшим и слабоумным

Ранее Лайф рассказывал, что экс-президент США назвал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена врагом государства. Это произошло из-за того, что его преемник раскритиковал Трампа, заявив, что тот угрожает "основаниям республики".

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Flickr / cornstalker

Андрей Григорьев

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