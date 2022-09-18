Трамп обвинил партию Байдена во лжи по поводу России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия США и её представители являются распространителями дезинформации, в том числе их ложь касается России. Такое мнение миллиардер высказал на встрече со своими сторонниками в Огайо.

"Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают", — сказал Трамп.

Он вновь повторил там свой тезис о том, что при нахождении у власти демократов во главе с президентом Джо Байденом США превратились из энергетически независимого государства в попрошайку, который клянчит энергию.