WSJ: США задумались об окончательном закрытии тюрьмы Гуантанамо

Белый дом активизировал усилия по закрытию тюрьмы на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно её статье, представитель Госдепартамента Тина Кайданов назначена на пост спецпредставителя по делам Гуантанамо. Она должна пересмотреть дела ряда заключённых, чтобы обеспечить их перевод в тюрьмы других стран. При этом Кайданов не будет иметь, в отличие от предшественников, возможности докладывать о своей работе напрямую госсекретарю.

Газета пишет, что сейчас в Гуантанамо 36 заключённых, их содержание обходится бюджету каждый год в 540 миллионов долларов. Многие содержатся там без суда на протяжении уже двух десятков лет.

Эта тюрьма была создана в 2002 году при президента Джордже Буше – младшем. Туда отвозили тех, кто был захвачен в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов. Раньше в Гуантанамо содержались сотни заключённых. В последний раз их список обновлялся в 2008 году. Попытки закрыть тюрьму предпринимаются с 2009 года, однако успеха не имеют.