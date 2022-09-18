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18 сентября, 00:23

Учёные нашли на Луне признаки вулканической жизни

Учёные КНР обнаружили в лунном грунте признаки вулканической деятельности

<p>Луна. Фото © Агентство "Москва"</p>

Луна. Фото © Агентство "Москва"

Учёные из КНР обнаружили в лунном грунте следы вулканической лавы. Некогда она затапливала район, куда совершил посадку китайский аппарат. Образцы были доставлены на Землю на "Чанъэ-5". Об этом говорится в пресс-релизе Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая.

В образцах установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий. Согласно данным, полученным после изучения базальтовых пород в районе посадки "Чанъэ-5", там произошло по меньшей мере четыре магматических извержения: в 230, 70, 4 и 36 метров. Также было выяснено, что скорость извержения базальтов в том районе значительно возросла около двух миллиардов лет назад.

Китайские учёные обнаружили воду в лунном грунте

Китайские учёные обнаружили воду в лунном грунте

Ранее Лайф писал, что китайские исследователи в ходе миссии "Чанъэ-5" обнаружили на Луне новый минерал. Он стал шестым неизвестным веществом, обнаруженным людьми на Луне.

Арина Родионова

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