Китай нашёл на Луне неизвестный прежде минерал

D образцах лунного грунта, который был доставлен на Землю космическим аппаратом "Чанъэ-5", китайские учёные нашли ранее неизвестный минерал. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение со ссылкой на Национальное космическое управление страны и Государственное управление атомной энергетики КНР.

Новый минерал исследователи назвали "камень Чанъэ". Он стал шестым новым минералом, обнаруженным людьми на Луне. Телеканал отмечает, что Китай стал также третьей страной, которой удалось обнаружить на поверхности спутника Земли новые минералы.

Из образцов лунного грунта учёные выделили монокристаллическую частицу размером около 10 микрон и расшифровали её структуру. "Камень Чанъэ" оказался фосфатным минералом. Китайские исследовательи утверждают, что минерал, обладающий формой столбчатого кристалла, содержится в частицах лунного базальта.