Илон Маск вышел из-под контроля: Ступень Falcon 9 неожиданно отправилась к Луне Астрономы уже рассчитали, когда и где именно она прилунится после долгого путешествия. 28 января, 21:40 Илон Маск. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Matt Rourke, © Shutterstock

Ракета стартовала 11 февраля 2015 года. В её самой верхней части — космический аппарат Deep Space Climate Observatory, обсерватория для наблюдения за космической погодой. Спустя 110 дней она успешно преодолела долгий путь — полтора миллиона километров от Земли, заняла своё рабочее место на орбите вокруг Солнца и теперь изучает солнечный ветер, помогает предсказывать геомагнитные бури.

Первая ступень Falcon 9, как и обычно, приземлилась на платформе. А вот вторая — предмет любопытства многих любителей астрономических наблюдений.

Что происходит со второй ступенью Falcon 9 после запуска

В основном миссии Falcon 9 не поднимают грузы так высоко, они выводят аппараты на низкую околоземную орбиту, и вторая ступень очень скоро сгорает в атмосфере. Илон Маск давно говорит о том, что в идеале надо бы и её сделать возвращаемой, но пока дело обстоит так.

И, кстати говоря, иногда "очень скоро" и "сгорает" — понятия довольно-таки растяжимые. Взять хотя бы случай весной 2021 года: 4 марта Falcon 9 запускает очередное созвездие спутников Starlink, 26-го числа жители штатов Орегон и Вашингтон наблюдают эффектное свечение в небе, и через несколько дней выясняется, что фрагмент второй ступени рухнул у кого-то прямо на ферме. Интересно то, что, по расчётам, ступень должна была войти в атмосферу и самоуничтожиться ещё в день запуска. То есть она незапланированно болталась в космосе три недели. Более того, очевидно, что она может не сгореть полностью, а просто распасться на части и выпасть искусственным метеоритным дождём.

Куда улетела эта ступень Falcon 9

Так вот, запуск той космической обсерватории — один из редких случаев, когда вторая ступень улетает очень далеко и не падает обратно на Землю, а начинает, в общем-то, бесконтрольное космическое путешествие. То есть сделать с ней ничего нельзя, а вот наблюдать вполне можно и для многих невероятно интересно. И, по данным от многочисленных наблюдателей, все эти семь лет четырёхтонная машина носится вокруг Земли по довольно хаотичной и вытянутой орбите. Один виток делает за несколько недель. Она зафиксирована в разных каталогах околоземных объектов как WE0913A, объект DSCOVR, 2015-007B или NORAD 40391.

Орбита настолько вытянута, что в процессе своего движения ступень периодически пролетает мимо Луны. К примеру, 17 февраля 2016 года она промчалась в 24 тысячах километров от нашего естественного спутника, и это оказалось достаточно близко, чтобы лунная гравитация сильно изменила траекторию ступени. Если до этого она делала оборот вокруг Земли за 40 дней, то после орбитальный период сократился до 19.

А вот эта самая ступень Falcon 9 16 мая 2019 года. Посмотрите очень внимательно, и вы увидите, как из правого нижнего угла влево по диагонали несётся точка. Это таймлапс, то есть видео ускорено в 300 раз.

А есть и совсем свежее видео, снятое 16 января 2022 года. Тоже таймлапс, ролик охватывает полчаса пролёта ступени. За это время ступень преодолела почти 450 километров. Видно даже, как она "кувыркается", вращается вокруг себя.

Тогда ступень была на расстоянии около 470 тысяч километров ОТ ЗЕМЛИ, это значит, далеко за орбитой Луны. Напомним, расстояние до Луны примерно 380 тысяч километров. За 11 дней до этого ступень пролетела менее чем в 10 тысячах километров от Луны.

Когда и куда упадёт вторая ступень Falcon 9

Расчёты показывают, что не далее как 4 марта 2022 года в 12:25 по всемирному времени (15:25 по Москве) это путешествие Falcon 9 завершится падением на обратной стороне Луны, а именно на краю 570-километрового кратера Герцшпрунг. Он находится в районе экватора. Это один из крупнейших лунных кратеров. В диаметре он лишь на сотню километров меньше Моря Ясности на видимой стороне.

Предполагаемое место падения второй ступени Falcon 9 на Луне. Фото © Project Pluto

На чём основана уверенность, что ступень упадёт именно там?

— Если бы это был камень, я был бы на 100% уверен. (И я на 100% уверен, что в то время он будет "близок" к вышеуказанной точке.) Но космический мусор может быть немного более сложным. У меня есть довольно полная математическая модель того, что делают Земля, Луна, Солнце и планеты и как их гравитация влияет на объект. У меня есть приблизительное представление о том, сколько солнечного света оказывает давление на объект, мягко отталкивая его от Солнца. Обычно это позволяет мне делать прогнозы с большой долей уверенности, — объясняет создатель компьютерной программы Project Pluto для отслеживания околоземных объектов Билл Грей.

Насчёт давления солнечного света это давно известное явление: в космическом вакууме фотоны способны — пусть и очень незначительно — толкать объект, и со временем их действие влияет на его траекторию. Кстати, именно на этом эффекте и работает солнечный парус: его приводит в движение свет.

Прилунение ступени Falcon 9 станет первым в истории непреднамеренным падением на ней рукотворного объекта. До сих пор это происходило только нарочно. Теоретически это событие могло бы пригодиться планетологам, если бы они могли понаблюдать и зафиксировать, что произойдёт в момент падения. К примеру, в 2016 году учёные специально обрушили зонд в кратер у южного полюса Луны, чтобы посмотреть на облако поднимающейся пыли с частицами водяного пара.

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Сколько ещё ракетных ступеней SpaceX сейчас в космосе

По Солнечной системе блуждает ступень, которая доставила на нужную орбиту обсерваторию TESS для поиска экзопланет. В 2018 году сообщалось, что SpaceX планировала вывести её на гелиоцентрическую, то есть на околосолнечную орбиту. На такую же орбиту направилась и ступень Falcon 9 с зондом DART — его запустили в ноябре 2021 года к двойному астероиду Дидимос-Диморфос.

Но самая, пожалуй, знаменитая — это та, которая отправила в космос автомобиль Tesla Roadster в 2018 году. Надо сказать, машина навечно прикреплена ко второй ступени Falcon 9 — так её легче наблюдать.

Схема закрепления Tesla Roadster на второй ступени Falcon 9. Фото © Wikipedia

По данным со специально созданных для слежки за ней сайтов, сейчас Roadster далеко за марсианской орбитой и движется в сторону Красной планеты.

Текущее местоположение Tesla Roadster в космосе. Фото © where-is-tesla-roadster.space

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