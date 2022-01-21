"Маск сделал только хуже": Кому реально мешают спутники Starlink и почему их затемнение не помогло Как рассказал Лайфу известный учёный, многочисленные аппараты SpaceX делают бессмысленными как минимум два важнейших и очень дорогих научных проекта. 21 января, 16:47 Люди наблюдают, как стартует ракета SpaceX Falcon 9. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

Практически все знают про это 200-метровое нечто, которому дали гавайское имя Оумуамуа, в переводе это значит что-то вроде "посланник издалека" или даже "разведчик". Первый в истории астероид, прилетевший к нам в Солнечную систему откуда-то из далёкого межзвёздного пространства.

Астероид Оумуамуа в представлении художника. Фото © Wikipedia

Но мало кто знает, что впервые загадочный объект заметили на снимках из обсерватории на вершине вулкана Халеакала на гавайском острове Мауи.

Снимок астероида Оумуамуа, сделанный в 2017 году с помощью телескопа Pan-STARRS. Фото © Springer Nature Limited

Обсерватория называется Pan-STARRS — Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, то есть "панорамный обзорный телескоп и система быстрого реагирования". Это в конечном итоге должна быть система из четырёх телескопов, сейчас построены два. У каждого главное зеркало диаметром 1,8 метра и по крайней мере на момент постройки в 2009–2010 годах самая большая цифровая камера на 1,4 гигапикселя. Pan-STARRS видит в космосе в сотню раз менее яркие объекты, чем все остальные подобные телескопы. Это, можно сказать, наш самый зоркий глаз. Он обозревает три четверти неба и фотографирует каждый его участок раз в полчаса или около того. За ночь получается примерно 500 снимков.

Обсерватория Pan-STARRS на Гавайях. Фото © Flickr / Forest Starr and Kim Starr

Это телескоп патрульный. Астрономы наконец-то осознали, что за небом надо наблюдать постоянно. Нужен телескоп, который будет всё время смотреть на небо и фиксировать на нём изменения Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН

По этим изменениям на снимках и удаётся понять, что что-то движется. Более того, можно проследить, куда именно оно движется и когда где окажется. Вот, например, комета C/2011 L4 (PANSTARRS), её наблюдали в марте 2013 года. Телескоп нашёл её за два года до этого. Кстати, недавно он обнаружил ещё одну, и, по расчётам, она появится в небе нашего Северного полушария во второй половине апреля 2022 года. В бинокль будет видна точно. А может быть, и невооружённым глазом.

Комета PANSTARRS в марте 2013 года. Фото © Flickr / Ben

Эти телескопы видят и взрывы сверхновых звёзд, и пожирающие звёзды чёрные дыры, но 90% всего времени обсерватория тратит на наблюдения за околоземными объектами. В поле её зрения — 99% пересекающих орбиту Земли астероидов крупнее 300 метров. За это больше всего и ценят Pan-STARRS. Управляют обсерваторией сразу десять ведущих мировых университетов, в том числе Гарвард, Массачусетский технологический институт, Общество Макса Планка.

Но ситуация такова, что телескопу в общем-то всё равно, что именно движется, он фиксирует любые изменения. Именно поэтому участников этого грандиозного научного проекта очень беспокоит стремительное заполнение околоземного пространства "созвездиями" спутников связи, а проект Starlink Илона Маска оказался для них настоящим бедствием. На сегодняшний день этих спутников в небе уже около 1800, а будет по планам 40 тысяч. Глава SpaceX пообещал, что они обеспечат дешёвым и быстрым интернетом в общем-то всех, кому он нужен. А нужен он всем. Но вот как теперь быть с патрулированием неба на предмет чего-нибудь опасного — неизвестно.

За ночь Pan-STARRS накапливает информацию на много терабайтов. И у него есть некий мастер-снимок, и он с ним эти накапливаемые данные всё время сравнивает и ищет какие-нибудь изменения, то есть всю эту кучу терабайтов надо постоянно просеивать, смотреть, что на нём поменялось. И если по небу будут постоянно летать вот эти спутники, изменений будет очень много. И система будет работать на то, чтобы ловить спутники Маска. Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН

А сейчас в Чили строится ещё одна похожая "патрульная" обсерватория — обсерватория Веры Рубин (это в честь американского астронома, которую уважают за исследования тёмной материи и открытие скорости вращения галактик). Изначально её назвали LSST — Large Synoptic Survey Telescope, "большой синоптический обзорный телескоп". У него зеркало диаметром 8,4 метра и в целом точно такая же миссия, как у Pan-STARRS. Он будет наблюдать всё южное небо целиком и составлять полный фотообзор каждые несколько ночей.

Строящаяся на севере Чили обсерватория Веры Рубин, 2019 год. Фото © Wikipedia

А ещё у него есть новейшая система оповещения: он будет сигнализировать об изменениях в небе в течение максимум минуты после их обнаружения. С указанием местоположения объекта и прочих характеристик. По словам учёных, таких сигналов каждую ночь могут быть миллионы, поэтому исследователи обычно выбирают себе какой-то определённый участок неба и отслеживают, что происходит именно там. Это дело очень ответственное, и это понимают в том числе и правительства космических держав: Конгресс США дал NASA поручение занести в каталог 90% всего, что по размерам достигает 140 метров.

Вот только опять же, телескоп видит не только то, что нужно. Он видит всё, что движется. Обсерватория Веры Рубин должна будет начать работу осенью 2022 года, а полноценные наблюдения запустят ещё через год. И учёные с ужасом думают о том, на что будет похоже небо к тому времени.

Маск — он же не злой гений, он об этом просто не думал. И сейчас не очень понятно, что делать, потому что — он же не прикроет свой проект. Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН

Надо сказать, что глава SpaceX попытался как-то исправить эту ситуацию: затемнил свои спутники, чтобы уменьшить их яркость. Но астрономы обречённо качают головой: стало только хуже.

Это ерунда. На самом деле это не работает. Он покрасил спутник в чёрный цвет. У него яркость упала в три раза. Это ничто. И она упала в видимом диапазоне, а в инфракрасном диапазоне он стал ярче. Он чёрный, он больше греется. А инфракрасный диапазон также важен, как и все остальные. То есть оказалось, что в видимом диапазоне это никакой роли не сыграло, а в инфракрасном диапазоне стало хуже Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН

А тут ещё из Паломарской обсерватории в Калифорнии пожаловались: Starlink уже сейчас портит 20% снимков. Астрономы насчитали на них больше 5 тысяч "автографов Илона Маска". Похоже, многие наземные телескопы стремительно теряют всякий смысл.

Вот сейчас он испытывает какие-то другие технологии, какие-то ставит козырьки на спутники, которые должны заслонять самые яркие части, но это тоже никакой погоды не сделает, потому что его спутники существенно ярче, на многие и многие порядки величин ярче, чем те, которые наблюдают на астрономических телескопах. И то, что его спутник станет в 10 раз более тусклым, это ничего не решит. Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН

Авторы Адель Романенкова