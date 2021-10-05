Starlink под запретом, OneWeb под подозрением: Что будет в России со спутниковым интернетом Российские спецслужбы категорически против того, чтобы в стране бесконтрольно пользовались связью с зарубежных спутников. 4 октября, 21:40 Фото © Starlink

Наблюдать сверкающие вереницы спутников Маска с Земли — это, похоже, всё, что нам остаётся. Миллиардер официально объявил о запуске своего суперпроекта и дал отмашку зарабатыванию денег на самой амбициозной программе последних лет. Особенность его проекта в том, что система Starlink от SpaceX (в теории) предусматривает совершенно свободную от надзора схему — пользователь — спутник. Покупаешь себе терминал размером с коробку пиццы, ставишь на крышу дома и смотришь на котиков в интернете. Но в российской системе госбезопасности на это чётко ответили: отставить. Отсюда и поправки в закон "О связи" в 2018 году: нельзя просто так взять и купить терминал для приёма спутникового интернета, а уж тем более если этот интернет от иностранной компании. Это разрешено только операторам спутниковой связи, у которых есть соответствующая лицензия.

При таком раскладе конкурентное преимущество, казалось бы, получает британская система OneWeb: она собирается предоставлять свои услуги не в индивидуальном порядке, а исключительно через провайдеров. Но даже с этим условием ФСБ её не одобряет — всё равно она британская. В том же 2018 году ведомство высказывало мнение, что спутниковый интернет от OneWeb — ни больше ни меньше — угрожает национальной безопасности, потому что эти спутники могут использоваться в разведывательных целях, к тому же некоторые регионы будут зависимы от зарубежной сети, и если уж брать иностранные аппараты, то лучше хотя бы китайские, индийские, то есть от какой-то более дружественно настроенной к России страны.

Вопрос спутникового интернета действительно непростой, потому что, в отличие от широкополосного интернета и компаний, которые находятся в России, возможность контроля со стороны Роскомнадзора за подключением, за внесением в чёрный список сайтов и исполнения этого закона весьма и весьма проблематична. И поэтому все проекты, которые исходят от иностранцев, на мой взгляд, обречены на провал по той причине, что никто не может дать гарантию, что всё будет в порядке Денис Кусков Глава Telecom Daily

Примечательно, что Госкомиссия по частотам уже дважды отказала OneWeb в предоставлении частот для вещания — в 2017 и 2019 годах. После второго отказа компания отозвала заявку с намерением доработать её с учётом требований российских властей. Но вместо этого в марте 2020 года она подала в суд Нью-Йорка заявку о банкротстве. Впрочем, через пару месяцев Правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global объявили, что совместно вложат миллиард долларов и спасут OneWeb.

И на сегодняшний день её дела идут на лад, во всяком случае, очевидна решительная настроенность на запуск системы в России: 14 сентября 2021 года ракета "Союз" отправила в космос уже десятую партию этих спутников, теперь их на орбите 322, это примерно половина от запланированного количества — по крайней мере на первом этапе. Они разместятся на высоте около 1200 километров. Это гораздо ниже орбиты геостационарных спутников — они летают в 35–36 тысячах километров от Земли, но вещать намерены в тех же диапазонах. Поэтому многие эксперты опасаются, что при пролёте спутников OneWeb под ними будет взаимная блокировка сигнала.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Но что касается разрешения на вещание, то это, по мнению специалистов, тоже может оказаться лишь вопросом техники: даже если комиссия частот не даст, можно будет установить в соседних странах наземные станции, и на их примере можно будет посмотреть, как работает Starlink на постсоветском пространстве. Например, компания уже создала дочернее предприятие в Казахстане и собирается построить наземную станцию там. Кроме того, такая станция уже есть в Норвегии, следующая цель — Финляндия. Заинтересованность в сети OneWeb и Starlink проявила белорусская компания Belintersat.

Все претензии и подозрения были бы сняты, если бы речь шла не о OneWeb и не о Starlink, а об исконно российской сети "Сфера", только где она? Обещают к 2030 году шесть сотен аппаратов на самых разных орбитах: и на низкой (несколько сотен километров), и на геостационарной, и на высокоэллиптической, то есть очень вытянутой. При этом заявлено, что это будет не только широкополосный интернет, но и система радиолокационного зондирования Земли, навигации, то есть нечто максимально универсальное.

Но на деле "Роскосмосу" ещё в ноябре 2020 года пришлось отчитываться перед руководством страны, почему проект "Сфера" (который в итоге может быть переименован в "Скиф") задерживается. В госкорпорации сообщали, что первые пуски спутников отечественной системы могут начаться в 2024 году, а их сборка уже идёт на предприятиях ИСС им. Решетнёва. Система будет состоять из 12 аппаратов на орбите высотой 8070 км, но как будет работать система на пользовательских устройствах, не могут сказать даже специалисты. Если OneWeb будет развиваться в нынешнем темпе, то к тому моменту, как дозреет российский спутниковый интернет, британская сеть спутников будет уже развёрнута. Помимо этого, к середине 20-х годов на орбите будут работать тысячи спутников SpaceX Starlink, и конкуренция в сегменте интернета с орбиты будет обострена до предела.

Сможет ли российский спутниковый интернет состояться как коммерчески успешный проект — станет ясно в ближайшие несколько лет. Все технологии и ресурсы у России для совершения технологической революции есть, а рынок услуг связи, особенно там, где плохо работает даже мобильный телефон, просто огромен и по всем прогнозам, будет только расти.

Авторы Адель Романенкова