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9 сентября, 02:20

США обвинили Иран в поставке России беспилотников

Минфин США обвинил компании Ирана в поставках беспилотников в РФ и ввёл санкции

Власти США расширили санкции в отношении Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица. Об этом говорится в документе на сайте Минфина Штатов.

Утверждается, что часть подпавших под ограничения компаний представляют аэрокосмический сектор, при этом американское ведомство не уточняет, о каких именно рестрикциях идёт речь. Также сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединённых Штатов (OFAC) ввело санкции против иранских компаний и одного физлица, обвинив их в производстве беспилотников и якобы поставках в Россию.

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"Дополнительно OFAC ввело санкции против трёх компаний и одного физического лица, вовлечённых в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним", — указано в документе.

Как рассказывал Лайф, в последнее время количество фейков о России в западных СМИ ощутимо возросло. Буквально накануне пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось опровергать материал The Washington Post о том, что Иран якобы поставил в Россию беспилотники для использования их в ходе спецоперации.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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