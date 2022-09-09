США обвинили Иран в поставке России беспилотников

Власти США расширили санкции в отношении Ирана, включив в список одно физическое и четыре юридических лица. Об этом говорится в документе на сайте Минфина Штатов.

Утверждается, что часть подпавших под ограничения компаний представляют аэрокосмический сектор, при этом американское ведомство не уточняет, о каких именно рестрикциях идёт речь. Также сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединённых Штатов (OFAC) ввело санкции против иранских компаний и одного физлица, обвинив их в производстве беспилотников и якобы поставках в Россию.

"Дополнительно OFAC ввело санкции против трёх компаний и одного физического лица, вовлечённых в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним", — указано в документе.