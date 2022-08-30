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30 августа, 10:05

Песков назвал фейком публикацию WP о поставках беспилотников Ирана в Россию

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на публикацию фейков в газете The Washington Post, комментируя информацию о том, что Иран якобы поставил в Россию беспилотники для использования их в ходе спецоперации.

"The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков заявил о динамично эволюционирующих отношениях Москвы и Тегерана, добавив, что "они развивались и раньше, они развиваются и сейчас и будут развиваться".

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Ранее Песков назвал единственный фактор, мешающий поставкам российского газа в Европу. Он напомнил, что Россия была и остаётся готовой выполнять все свои обязательства.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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