Песков назвал фейком публикацию WP о поставках беспилотников Ирана в Россию

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на публикацию фейков в газете The Washington Post, комментируя информацию о том, что Иран якобы поставил в Россию беспилотники для использования их в ходе спецоперации.

"The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков заявил о динамично эволюционирующих отношениях Москвы и Тегерана, добавив, что "они развивались и раньше, они развиваются и сейчас и будут развиваться".