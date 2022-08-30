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Опубликовано 30 августа 2022, 10:02

Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану, все цели будут достигнуты

Специальная военная операции России на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты", — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе о намерении "вернуть" Киеву территории, которые уже были освобождены в ходе "Операции Z".

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Ранее Лайф писал, что в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.

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Александр Юнашев
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