Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану, все цели будут достигнуты

Специальная военная операции России на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты", — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе о намерении "вернуть" Киеву территории, которые уже были освобождены в ходе "Операции Z".