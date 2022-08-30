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Регион
Опубликовано 30 августа 2022, 09:01
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Киев искал себе сторонников в российских тюрьмах, но схему накрыли вместе с вербовщиком

Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских заключённых из-за нехватки военных

Украинские спецслужбы пытаются завербовать российских заключённых из-за нехватки военных. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, под влияние украинских спецслужб попал один из заключённых, который отбывал срок в исправительной колонии в посёлке Тлюстенхабль в Республике Адыгея. Причём сам преступник ранее был судим за развратные действия и грабёж, а сейчас сидел из-за уклонения от отбывания наказания. Пока мужчина находился в ИК, с ним связались украинские спецслужбы и уговорили его вступить в ВСУ и быть наёмником.

Выйдя на свободу, мужчина присягнул украинский армии и стал вербовать других заключённых. Однако схему быстро раскрыли российские спецслужбы. В результате наёмника задержали и отправили в ИВС Майкопа. Теперь он обвиняется в участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Восемь лет назад СБУ начала превращать украинцев в шпионов в России
Восемь лет назад СБУ начала превращать украинцев в шпионов в России

Ранее ФСБ показала видео допроса пойманного в Курске украинского шпиона с позывным Альтендорф. Он рассказал, какие сведения интересовали военную разведку Украины.

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Евгения Колесникова
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