Так, под влияние украинских спецслужб попал один из заключённых, который отбывал срок в исправительной колонии в посёлке Тлюстенхабль в Республике Адыгея. Причём сам преступник ранее был судим за развратные действия и грабёж, а сейчас сидел из-за уклонения от отбывания наказания. Пока мужчина находился в ИК, с ним связались украинские спецслужбы и уговорили его вступить в ВСУ и быть наёмником.