Киев искал себе сторонников в российских тюрьмах, но схему накрыли вместе с вербовщиком
Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских заключённых из-за нехватки военных
Украинские спецслужбы пытаются завербовать российских заключённых из-за нехватки военных. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Так, под влияние украинских спецслужб попал один из заключённых, который отбывал срок в исправительной колонии в посёлке Тлюстенхабль в Республике Адыгея. Причём сам преступник ранее был судим за развратные действия и грабёж, а сейчас сидел из-за уклонения от отбывания наказания. Пока мужчина находился в ИК, с ним связались украинские спецслужбы и уговорили его вступить в ВСУ и быть наёмником.
Выйдя на свободу, мужчина присягнул украинский армии и стал вербовать других заключённых. Однако схему быстро раскрыли российские спецслужбы. В результате наёмника задержали и отправили в ИВС Майкопа. Теперь он обвиняется в участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
Ранее ФСБ показала видео допроса пойманного в Курске украинского шпиона с позывным Альтендорф. Он рассказал, какие сведения интересовали военную разведку Украины.
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