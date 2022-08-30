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30 августа, 08:46

Twitch оштрафовали на 3 млн за отказ удалить интервью с Арестовичем

Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем, в котором содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции. Как пишет ТАСС, речь шла о двухчасовом стриме с Арестовичем, размещённом на платформе, изначально специализирующейся на тематике компьютерных игр.

В адрес Twitch было вынесено предупреждение с требованием удалить материал, но сервис это сделать отказался.

"Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей", — уточнили агентству в суде.

Роскомнадзор намерен снова наказать Twitch за неудаление запрещённых материалов

Роскомнадзор намерен снова наказать Twitch за неудаление запрещённых материалов

Лайф напоминает, что ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя закона. Такое решение принято, потому что сервис не удалил противоправную информацию. Меры носят только информирующий характер и будут действовать до полного устранения нарушений. А до этого ведомство составило протоколы в отношении некоторых зарубежных организаций, не локализовавших базы данных российских пользователей на территории страны. Речь шла не только о "Твиче", но и о компаниях Airbnb, Pinterest, Likeme, Apple и United Parcel Service. Кроме того, в конце июля в Госдуме пригрозили платформе Twitch замедлением и штрафами за дискриминацию российских стримеров.

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Марина Калегина

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