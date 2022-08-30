Twitch оштрафовали на 3 млн за отказ удалить интервью с Арестовичем

Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем, в котором содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции. Как пишет ТАСС, речь шла о двухчасовом стриме с Арестовичем, размещённом на платформе, изначально специализирующейся на тематике компьютерных игр.

В адрес Twitch было вынесено предупреждение с требованием удалить материал, но сервис это сделать отказался.