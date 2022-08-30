Twitch оштрафовали на 3 млн за отказ удалить интервью с Арестовичем
Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем, в котором содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции. Как пишет ТАСС, речь шла о двухчасовом стриме с Арестовичем, размещённом на платформе, изначально специализирующейся на тематике компьютерных игр.
В адрес Twitch было вынесено предупреждение с требованием удалить материал, но сервис это сделать отказался.
"Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей", — уточнили агентству в суде.
Лайф напоминает, что ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя закона. Такое решение принято, потому что сервис не удалил противоправную информацию. Меры носят только информирующий характер и будут действовать до полного устранения нарушений. А до этого ведомство составило протоколы в отношении некоторых зарубежных организаций, не локализовавших базы данных российских пользователей на территории страны. Речь шла не только о "Твиче", но и о компаниях Airbnb, Pinterest, Likeme, Apple и United Parcel Service. Кроме того, в конце июля в Госдуме пригрозили платформе Twitch замедлением и штрафами за дискриминацию российских стримеров.