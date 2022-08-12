Роскомнадзор намерен снова наказать Twitch за неудаление запрещённых материалов
Роскомнадзор намерен снова привлечь к ответственности компанию Twitch Interactive, Inc. за неудаление запрещённых материалов. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
"Американской IT-компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции на территории Украины", — сказано в сообщении.
По данному факту 12 августа Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Это уже второй подобный случай, отметили в ведомстве. За такое правонарушение грозит штраф в размере до четырёх миллионов рублей. Точную сумму по обоим протоколам определит суд, отметили в Роскомнадзоре.
Лайф напоминает, что ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя закона. Такое решение принято, потому что сервис не удалил противоправную информацию. А в конце июля в Госдуме пригрозили платформе Twitch замедлением и штрафами за дискриминацию российских стримеров.
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