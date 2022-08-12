Роскомнадзор намерен снова наказать Twitch за неудаление запрещённых материалов

Роскомнадзор намерен снова привлечь к ответственности компанию Twitch Interactive, Inc. за неудаление запрещённых материалов. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Американской IT-компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции на территории Украины", — сказано в сообщении.

По данному факту 12 августа Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Это уже второй подобный случай, отметили в ведомстве. За такое правонарушение грозит штраф в размере до четырёх миллионов рублей. Точную сумму по обоим протоколам определит суд, отметили в Роскомнадзоре.