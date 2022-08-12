Жительница Екатеринбурга проучила велосипедиста-извращенца, но теперь наказание грозит ей

Жительница Екатеринбурга пресекла нападения велосипедиста-извращенца на девушек. Как рассказал портал E1.ru, мужчина проезжал мимо жертв и шлёпал их. Однако в полиции постоявшей за себя представительнице прекрасного пола не поверили.

Инцидент произошёл в районе Эльмаш возле отделения полиции на улице Баумана. Парень безнаказанно разъезжал на велосипеде и нападал на проходящих мимо красавиц до тех пор, пока его не постигла карма. Последней жертвой извращенца оказалась девушка-каратистка. После нападения она бросила в злоумышленника сумку, из-за чего тот в результате свалился с транспорта.

"Я схватила его и ударила, после чего вызвала полицию. Вместе мы отправились в отделение. Я хотела написать заявление, но у меня его не приняли, сообщили, что недостаточная доказательная база и нужны ещё сообщения о подобных нападениях", — рассказала девушка.

Полицейские аргументировали решение тем, что девушке якобы никакой ущерб не причинён. Однако теперь ей грозит наказание, ведь у велосипедиста вывихнута челюсть и разбит нос. Адвокат рассказал каратистке, что её также могут привлечь за нанесение телесных повреждений.

"Если он подаст заявление, то у меня будут проблемы. Получается, маньяк он и ему не повезло, что он на меня нарвался", — добавила она.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга опровергли сведения об обращении пострадавшей от действий неизвестного велосипедиста в упомянутое отделение. Там также сказали, что сообщение об отказе принимать заявление девушки тоже не соответствует действительности.