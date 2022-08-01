Жительница Самары почти час домогалась семилетней девочки, похитив её с детской площадки

Жительница посёлка Управленческого в Самаре похитила семилетнюю девочку с детской площадки, затащила в дом и домогалась её. Как стало известно Лайфу, сейчас женщина задержана правоохранителями.

Всё произошло вечером 29 июля. 57-летняя злоумышленница схватила ребёнка за волосы и силой затащила в квартиру. Внутри она раздела девочку и почти час домогалась, прикасаясь к половым органам, после чего отпустила.