"Ведёт к расколу общества": Немецкие филологи потребовали запретить гендерно-нейтральный язык на ТВ

Около 90 немецких филологов выступили против гендерно-нейтрального языка в передачах телерадиокомпаний ARD и ZDF, которые финансируются не за счёт рекламы, а за счёт абонентской платы. Об этом сообщает Bild.

Инициатором обращения стал германист Фабиан Пейр, который заявил, что гендерно-нейтральный язык является "искусственным" и "ведёт к расколу общества", а ARD и ZDF "должны принять к сведению науку о языкознании". В тексте, отрывки которого приводит издание, указывается, что более 2/3 телезрителей выступают против "нейтрализации" слов, поскольку в немецком у существительных есть род — мужской, женский или средний. Филологи отмечают, что слово "человек", например, не становится женского рода, если перед ним поставить артикль женского рода.

Письмо в адрес ARD и ZDF подписали члены Совета по немецкой орфографии, Общества немецкого языка, эксперты и профессора университетов и Немецкого орфографического совета.