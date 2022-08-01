"Со всеми вытекающими последствиями": Глава Севастополя объявил город прифронтовым

На сегодняшний день Севастополь является прифронтовым городом, в связи с чем в нём введён жёлтый уровень террористической опасности. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Правоохранительные органы разбираются с причинами произошедшего, но тем не менее надо отчётливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями", — приводит РИА "Новости" его слова.