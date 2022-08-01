"Со всеми вытекающими последствиями": Глава Севастополя объявил город прифронтовым
Глава Севастополя назвал город прифронтовым из-за удара по штабу Черноморского флота
На сегодняшний день Севастополь является прифронтовым городом, в связи с чем в нём введён жёлтый уровень террористической опасности. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Правоохранительные органы разбираются с причинами произошедшего, но тем не менее надо отчётливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями", — приводит РИА "Новости" его слова.
Развожаев также добавил, что лично будет контролировать проведение всех мероприятий в рамках жёлтого уровня террористической опасности.
Напомним, удар по штабу Черноморского флота в Севастополе произошёл утром 31 июля. Он наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. В Черноморском флоте уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный дрон. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены и переносить их не будут.
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