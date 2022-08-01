СК возбудил дело после удара дрона по штабу Черноморского флота в Севастополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом", — сказано в записи на сайте ведомства.