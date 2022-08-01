СК возбудил дело после удара дрона по штабу Черноморского флота в Севастополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом", — сказано в записи на сайте ведомства.
Предварительно установлено, что 31 июля около шести утра на территории штаба произошёл взрыв беспилотника, начинённого поражающими элементами. Пострадало шесть человек, также частично разрушена стена и нанесены многочисленные повреждения окнам и фасаду здания. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, удар по штабу Черноморского флота в Севастополе произошёл утром 31 июля. Он наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. В Черноморском флоте уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный дрон. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены и переносить их не будут.
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